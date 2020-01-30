В Нефтеюганске появились ящики для сбора использованных батареек

В нефтеюганских подъездах появились ящики, в которых жители смогут оставлять использованные батарейки. Информация об этом появилась в городском сообществе «Это Юганск, детка!».

Многие пользователи хорошо оценили эту идею. Некоторые местные жители рассказали, что в их домах также установили такие контейнеры.

В Сургуте о появлении специальных ящиков для сбора отработавших батареек пока не сообщалось. Однако ранее в рубрике «СИА-ПРЕСС отвечает» писали о том, где и как горожанам можно сдать использованные аккумуляторы и батарейки.