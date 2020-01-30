В Нефтеюганске девушке продали рыбу с червями

В Нефтеюганске в крупном сетевом магазине «Магнит» девушке продали рыбу с червями. Об этом СИА-ПРЕСС рассказала сама покупательница, Ирина Горшкова.

«25 января мы купили рыбу. Вчера я ее разморозила и обнаружила там червей. Конечно же сразу пришлось ее выкинуть, поскольку возможности вернуть рыбу в магазин у меня нет. Я живу в Нефтеюганском районе, к тому же у меня маленький ребенок, а до выходных оставлять рыбу не очень хотелось. Испортилась бы уже», — заявила девушка.

СИА-ПРЕСС связался с ПАО «Магнит», однако в компании не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу случившегося, попросив направить официальный запрос.

Редакция СИА-ПРЕСС напоминает, что покупатель всегда вправе вернуть рыбу в течение срока годности товара. Даже если продавец не согласен на обмен некачественного товара, он обязан принять рыбу ненадлежащего качества и провести проверку качества.