​В Нефтеюганске горожанка пожаловалась на полицейских, которые не приехали на ее вызов

Жительница Нефтеюганска пожаловалась на халатность со стороны сотрудников полиции. По ее словам, ночью ее сосед-алкоголик распылил в подъезде газ, после чего у детей и взрослых жителей данного дома начали слезиться глаза и першить в горле. Информация об этом появилась в городском сообществе «Типичный Нефтеюганск».

«Мы вызвали полицию в двенадцать часов и тридцать одну минуту, время 54 минуты – полиции так и нет. Мы неоднократно жаловались, но с ним (Прим.ред – с соседом) ничего сделать не могут», – сообщила в своем видео горожанка.

В комментариях к посту другие жители также сообщили о бездействии полицейских. Так, одна из подписчиц рассказала, что на ее звонок никто не ответил.

На видео отреагировала начальник пресс-службы нефтеюганского отделения ОМВД Юлия Огрызкова:

«Руководством ОМВД России по Нефтеюганску назначено проведение служебной проверки, по результатном которой сотрудники, нарушившие нормативные акты, регламентирующие деятельность полиции, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – рассказала начальник пресс-службы ОМВД Нефтеюганска