Между Нефтеюганском и Тюменью фура врезалась в тягач с огнеопасным грузом

Накануне, 28 января, в обед на середине автодороги между Нефтеюганском и Тюменью столкнулись два грузовика: «МАЗ» врезался в «Вольво», перевозивший огнеопасное содержимое. За рулем отечественной фуры был 45-летний мужчина, он скончался на месте от полученных ранений.

Как уточняет окружная Госавтоинспеция, авария случилась на на 615 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. Всего за минувший день произошли еще четыре аварии, в которых получили ранения четыре человека.

Напомним, на трассе Сургут-Нижневартовск снегоуборщик сбил сотрудника ДПС. На той же трассе в аварии с большегрузом погибли две женщины.