В Нефтеюганске напротив торгового центра сбили девушку

Сегодня в Нефтеюганске напротив ТЦ «Ксюша» водитель «Лады» сбил 29-летнюю жительницу города, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в ГИБДД Нефтеюганска.

«Около 11.00 на улице Нефтяников, мужчина 1992 года рождения управляя автомобилем«Лада Веста» совершил наезд на девушку. Пострадавшая госпитализирована в больницу», — заявили корреспонденту агентства в ведомстве.

Отметим, что по словам местных жителей, данный пешеходный переход находится на достаточно оживленном участке дороги, где не каждый водитель считает нужным сбросить скорость.

«Я там боюсь ходить. Сколько раз чуть не попадала под машину. Не знаю по каким причинам водители там не считают нужным сбрасывать скорость», — пишет горожанка Ольга Донская.