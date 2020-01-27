В Нефтеюганске будут судить женщину, которую искали 14 лет по всей стране за покупку героина

В Нефтеюганске пройдет суд над женщиной, которую обвиняют в хранении наркотиков. На ее поиски у полиции ушло 14 лет.

Как сообщает окружная прокуратура, в 2005 году у гражданки изъяли шесть с половиной грамм героина, который она собрались употребить в личных целях. Ей представили обвинение, после чего она сбежала из города. Ее объявили в федеральный розыск и нашли только в 2019 году в Чеченской Республике.

Теперь 47-летней обвиняемой грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, ранее полицейским удалось задержать гражданина Казахстана, который специально приехал в Югру для сбыта наркотиков. В Сургуте ему удалось распространить более килограмма запрещенных веществ.