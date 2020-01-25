Под Нефтеюганском в ДТП пострадало пять человек

Накануне, 25 января, на выезде из Нефтеюганска произошло серьезное ДТП.

Днем на 15 километре дороги Нефтеюганск-Сургут возле кафе "Круиз" столкнулись две иномарки - "Киа Рио" и "Инфинити". Авария спровоцировала большую пробку в обе стороны.

Пострадали пять человек. Как сообщает паблик "Это Юганск, детка!", со ссылкой на главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи, двое человек получили тяжелые травмы, двое средней степени тяжести и один пассажир - легкие повреждения. Все они доставлены в Нефтеюганскую окружную больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

Фото из соцсетей.