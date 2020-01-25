​Администрация Нефтеюганска решила провести флешмоб сразу после митинга за отставку главы города

Администрация Нефтеюганска решила провести флешмоб, посвященный Дню студента, сразу после митинга за отставку главы города Сергея Дегтярева.

Обе акции планируются 26 января на главной городской площади. Митинг с 13 до 14.30 часов, а флешмоб через полчаса — в 15.00.

«Забыли написать: участникам флешмоба на лоб будут ставить печать, чтоб с участниками митинга против нынешней муниципальной власти не перепутать. Или на то и флешмоб, чтоб перепутать?» — задаются вопросом горожане под постом о флешмобе.

Один из инициаторов митинга Валентин Яаксон ранее рассказал корреспонденту siapress.ru, почему участники митинга хотят добиться кадровых перестановок в администрации и отставки Дегтярева — из-за их неэффективной работы.