В Нефтеюганске пересмотрят цены на вывоз мусора в частном секторе

Региональный оператор «Югра-Экология», ответственный за весь мусор в округе, пересмотрит нормативы накопления отходов в частном секторе Нефтеюганска, чтобы скорректировать тарифы на вывоз.

Сейчас представители оператора устанавливают, сколько мусора в действительности выбрасывают жители частного сектора в Нефтеюганске. Мероприятия планируется завершить к апрелю этого года, после чего цены за вывоз отходов с контейнерных площадок изменятся. Станут ли они больше или, наоборот, снизятся - пока неизвестно.

Напомним, аналогичные мероприятия проводятся в Сургуте по требованию городской думы. Когда нормативы накопления рассчитают по-новому, это может снизить плату за мусор.