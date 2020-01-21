В Нефтеюганске девушка заплатила «экстрасенсам» полтора миллиона рублей за снятие порчи

В Нефтеюганске местная жительница перевела лжеэкстрасенсам полтора миллиона рублей, боясь за то, что на нее наведут порчу, сообщает УМВД Югры.

По словам девушки, пару месяцев назад она наткнулась на сайт с экстрасенсами в интернете. Заинтересовавшись этой тематикой, девушка позвонила по указанному номеру для консультирования. Мошенники убедили ее, что на ней находится сильнейшая порча, а для проведения обряда по «очистке» потребовали перевести им 485 тысяч рублей, что девушка и сделала.

Спустя время «экстрасенсы» сами перезвонили жительнице Нефтеюганска и потребовали произвести оплату еще раз. После отказа они начала угрожать, заявляя, что переадресуют проклятие на всех ее родственников. Испугавшись, девушка осуществила очередной перевод.

Отметим, что в общей сложности, в надежде снять порчу и не получить «новую», она четырежды перевела мошенникам деньги на общую сумму полтора миллиона рублей.