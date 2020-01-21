В Нефтеюганске 72-летний пенсионер стал виновником ДТП

Накануне, 20 января, в Нефтеюганске мужчина 1947 года рождения стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал другой водитель.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Югры, в 12 дня на улице Набережная, пенсионер на машине «Тойота Рав 4» выехал со двора и не предоставил преимущество водителям на главной дороге. В итоге в него врезалась легковушка «ВАЗ 2114». Мужчина за рулем отечественного авто получил травмы.

Напомним, ранее в Сургуте произошло ДТП, в котором травмировались три человека.