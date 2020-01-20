В Нефтеюганске известный экстремал обжегся в соляной купели на Крещение

Накануне, 19 января, Нефтеюганск посетил экстремал Олег Резанов, известный под псевдонимом «Повелитель холода». Мужчина окунулся в купель с соляным раствором на Крещение, чтобы пройти «Испытание огнем» и сыграть на варгане.

Из-за разницы температур межу водой и воздухом экстремал получил термические ожоги. Об этом сообщил Олег на своей личной страницы в социальных сетях:

«Нефтеюганск, 19 января 2020 года. Температура воздуха минус 21 градус. Температура соляного раствора минус 10. Не удалось избежать термических ожогов. Пару дней буду заживлять свое тело. Потом начну подготовку к повторению Испытания Огнем. Возможно скорректирую сроки прохождения следующих Испытаний...»

Отвечая на вопросы жителей Нефтеюганска, «Повелитель холода» пообещал, что будет продолжать поиск техник изменения реальности, чтобы больше не обжигаться.

Ранее Олег Резанов, проходя «испытание огнем», поджег себя, а затем потушил. В будущем Температурный экстремал хочет попробовать окунуться в смесь жидкого азота и вморозить свое тело в лед на 50-градусном морозе.