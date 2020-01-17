​В Нефтеюганске жители выйдут на митинг с требованием отставки главы города Сергея Дегтярева. Что им не нравится?

В Нефтеюганске 26 января состоится митинг горожан, требующих отставки мэра Сергея Дегтярева.

Как рассказал корреспонденту siapress.ru один из инициаторов митинга Валентин Яаксон, участники планируют добиться кадровых перестановок в администрации и отставки Дегтярева из-за их неэффективной работы.

«Мое субъективное мнение, подкрепленное возмущением других горожан, которые я каждый день читаю в соцсетях, — количество проблем в нашем городе с течением времени не только не уменьшается, но и растет, — поясняет Яаксон. — Например, имеется проблема освещенности дорог и внутриквартальных территорий, в городе реально темно. Помимо того, что новые системы освещения не устанавливаются, многие уже стоящие фонари и те не работают. Следующий пример — то, как город подготовился к снегу и зиме: в начале ноября на Югру обрушились снегопады, но внутри микрорайонов и на тротуарах Нефтеюганска снег лежал несколько дней. Потому что по условиям контракта подрядчик не мог начать работы по уборке ранее 11 ноября. Тут реально был коллапс. Сейчас заключены новые контракты по уборке, ситуация стала улучшаться».

Также неравнодушный горожанин пояснил, что в целом вызывает недовольство инфраструктура города, которая «никак не развивается»: «Нам нужны хорошие общественные пространства, новые и удобные детские площадки, необходим ремонт тротуаров и тому подобное, — считает Валентин Яаксон. — Многие нефтеюганцы жалуются на построенный ледовый городок. Там и правда все печально, я особо не вникал в причины, но похоже продешевили с контрактом».

Активист отмечает, что по предварительным подсчетам на акцию должны явиться не менее 150 человек. Информацию о проведении митинга siapress.ru подтвердили в пресс-службе юганской администрации. Он согласован властями, и пройдет у фонтана на центральной площади. Реакция Сергея Дегтярева на происходящее пока неизвестна, однако проведение митинга он согласовывал лично.

Кстати, весной и осенью 2019 года жители Нефтеюганска уже устраивали митинги, требуя отменить повышение «гаражного» (земельного) налога в 25 раз. Из-за произошедшего скачка члены гаражных кооперативов стали массово отказываться от уплаты взносов. Но протестные акции так ни к чему и не привели.