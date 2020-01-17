Директор управляющей компании в Нефтеюганске присвоила себе 778 тысяч рублей

В Нефтеюганске предстанет перед судом бывший генеральный директор управляющей компании «Городское домоуправление 5» (бывшее «ЖЭУ-5»). Женщина присвоила себе почти 800 тысяч рублей из кассы организации.

Как сообщает прокуратура Югры, обвиняемая занимала свою должность с апреля 2017 года по ноябрь 2018 года. За это время она составила 11 липовых договоров аренды автомобиля, по которым получала деньги из бухгалтерии организации. Всего ей удалось похитить у управляющей компании 778 с половиной тысяч рублей.

Обвинительное заключение по ее уголовному делу утверждено и направлено в суд. Женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.