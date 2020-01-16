В Нефтеюганском районе сменился главный полицейский

В Нефтеюганском районе сменился начальник ОМВД России. Им стал подполковник полиции Олег Савельев. Его перевели с должности заместителя начальника полиции Нефтеюганска, которую он занимал в течение 2019 года.

Личному составу новое лицо представил начальник УМВД Югры Василий Романица.

Как сообщает пресс-служба окружного управления МВД, Олег Савельев выразил уверенность в том, что вместе с подчиненными и он сможет улучшить результаты работы полиции Нефтеюганского района.

Напомним, кадровые перемены внутри силовиков планируются и в Сургуте, там уволят главу отдела наркоконтроля из-за скандала с подчиненным.