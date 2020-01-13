Под Нефтеюганском задержан парень, воровавший аккумуляторы из припаркованных машин

В поселке Пойковский Нефтеюганского района полиция нашла человека, которого подозревают в краже аккумуляторных батарей. Известно, что 21-летний парень вытащил четыре аккумулятора прямо из припаркованных автомобилей. Сумма ущерба составила около 67 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый получил подписку о невыезде и ждет суда. Ему грозит тюрьма сроком на два года, штраф или исправительные работы.

Напомним, в Нижневартовске трое мужчин украли со склада более 150 аккумуляторов, предварительно снеся стену.