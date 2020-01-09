Почти тысяча жителей Нефтеюганска обратились за неотложной помощью на новогодних праздниках

В Нефтеюганске в период с 1 по 8 января за экстренной медицинской помощью обратились 928 жителей города. Об этом сообщает Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи.

«С начала года на линии были заняты десять линейных бригад, девять из которых суточные. В среднем на пульт оперативного диспетчера «03» поступало 116 вызовов в сутки, а в целом, работа выездных бригад в праздничные дни прошла в штатном режиме, ежесуточно было задействовано по 26 сотрудников скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении

Отметим, что основную часть вызовов составили пациенты с обострением хронических заболеваний.