​В автобусах Нефтеюганска расклеили правила для пассажиров со ссылкой на приказ Минтранса СССР

В общественном транспорте Нефтеюганска развесили объявления о правилах проезда с указанием документа, уже утратившего силу — приказа Минтранса РСФСР от 31 декабря 1981 года №200.

«Вроде бы и РСФСР уже давно не существует, и страна СССР, в состав которой входил РСФСР, давно почила, а законы их до сих пор в России действуют! Во всяком случае в Нефтеюганске! Об этом, в частности, нам говорят расклеенные бумаги в автобусах. К примеру, эта бумажка с выдержкой правил <…> это когда еще жил, но уже готовился залечь под кремлевскую стену дорогой Леонид Ильич Брежнев», — написал нефтеюганец в городском паблике «Это Юганск, детка». Фото он сделал в автобусе «1А».

Комментаторы не были довольны таким постом и посоветовали земляку найти работу вместо того, чтобы заниматься ерундой: «Зачем вообще такое публиковать? Или тогда уж не анонимно, чтоб видели этого «умника», который знает годы жизни Брежнева, но не знает, что многие приказы и постановления утверждены теми годами. В какие-то просто вносятся дополнения и изменения настоящим временем».

Справка: приказ Минтранса РСФСР от 31 декабря 1981 года №200 утратил силу в соответствии с приказом о 31 мая 2013 года №195 Минтранса РФ. Это было сделано «в целях приведения нормативных правовых актов в сфере организации пассажирских перевозок на автомобильном транспорте в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации».