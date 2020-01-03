В Нефтеюганске взорвался гараж

В Нефтеюганске произошел взрыв в гаражном кооперативе «Спутник», об этом сообщают подписчики сообщества «Это Юганск, детка»:

«Похоже, что-то рвануло! Повредило несколько гаражей!»

По сообщению городского УВД, от взрыва никто не пострадал. Дознаватели МЧС выясняют обстоятельства произошедшего. По предварительно версии, взорвался газовый баллон из-за нарушения правил хранения.

Впрочем, жители Нефтеюганска считают иначе:

«Это самогонщики, у них фляга улетела. Бегу искать».

Напомним, в Нижневартовске в новогоднюю ночь сгорела квартира, а в Сургуте в новогоднюю ночь горели многоквартирник и дачный дом.