В Нефтеюганске росгвардейцы спасли из пожара двух пенсионеров

В Нефтеюганске в новогоднюю ночь в одной из квартир жилой многоэтажки возник пожар. Прибывшие сотрудники Росгвардии Евгений Артамонов и Михаил Михайлов еще до прибытия пожарных расчетов начали эвакуацию жильцов дома, в числе которых оказалась пара пенсионеров, сообщает Росгвардия Югры.

«До приезда спасателей бойцы вневедомственной охраны приступили к экстренной эвакуации жильцов из задымленного подъезда. В одной из квартир росгвардейцы обнаружили пожилых людей, один из которых не мог самостоятельно передвигаться. Сотрудники на руках вынесли его из задымленной квартиры на улицу», — заявили в ведомстве.

Напомним, что Новогодней ночью в Сургуте горели многоквартирник и дачный дом, а в Нижневартовске в это же время сгорела квартира.