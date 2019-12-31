В Нефтеюганске дольщик получил задержанную на полгода квартиру после вмешательства прокуратуры

В Нефтеюганске дольщица получила задержанную на полгода квартиру в 11Б микрорайоне только после того, как обратилась в прокуратуру.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура проверила ООО «Инвест-Строй» и выявила, что дом был сдан еще в июне 2019 года. По договору с дольщицей, застройщик был обязан отдать квартиру в течение двух месяцев, но строитель откладывал помещение, мотивируя это незаконченными отделочными работами.

После предписания прокурора женщина получила обещанную квартиру.

Напомним, далеко не все дольщики Югры в этом году получили свои квартиры. В одном только Сургуте насчитывается более 1 600 семей, вложивших деньги в проблемное долевое строительство.