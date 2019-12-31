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В Нефтеюганске дольщик получил задержанную на полгода квартиру после вмешательства прокуратуры

Фото из сообщества «Это Юганск, детка»
Фото из сообщества «Это Юганск, детка»

В Нефтеюганске дольщица получила задержанную на полгода квартиру в 11Б микрорайоне только после того, как обратилась в прокуратуру.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура проверила ООО «Инвест-Строй» и выявила, что дом был сдан еще в июне 2019 года. По договору с дольщицей, застройщик был обязан отдать квартиру в течение двух месяцев, но строитель откладывал помещение, мотивируя это незаконченными отделочными работами.

После предписания прокурора женщина получила обещанную квартиру.

Напомним, далеко не все дольщики Югры в этом году получили свои квартиры. В одном только Сургуте насчитывается более 1 600 семей, вложивших деньги в проблемное долевое строительство.


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31 декабря 2019 в 14:30, просмотров: 3528, комментариев: 2


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Комментарии:
Vaipen
не нравится
01 января в 14:02
Вот она хваленая адресная помощь в действии. Обратился за помощью - живёшь в квартире. А 1600 человек не обратилось, ну значит их проблему можно не замечать.
Alkonowa1ow
не нравится
01 января в 16:33
Право любого гражданина обратиться в прокуратуру в случае нарушения законов и прав граждан. Вот человек и воспользовался. А акты прокурорского реагирования никто не отменял. К сожалению сейчас ничего по хорошему не решить. Можно конечно устраивать пикеты, манифестации, писать петиции вплоть до Президента. Толку мало. Есть гражданский Кодекс и другие законы, поэтому прокуратура и суд более короткий путь для решения проблемы дольщиков. Хотя не исключаются и отписки. Но это тоже результат, материал для дальнейшей работы в правовом поле. Поэтому почему 1600 обманутых дольщиков терпят? Непонятно. Денежки заплатили. Будьте любезны. Или квадраты или денежки добровольно или через суд. Конечно судебная волокита пугает, но ведь быстрее не получится.

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