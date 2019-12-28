В Нефтеюганске 11-летняя девочка выпала с окна восьмого этажа

В Нефтеюганске накануне вечером, 27 декабря, 11-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа.

Как сообщает паблик "Это Юганск, детка!", инцидент произошел по адресу 14 микрорайон, дом №27.

Девочка получила тяжелые травмы, но осталась жива. Ее отвезли в окружную больницу в Нефтеюганске. По совам главврача станции скорой помощи, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Отмечается, что семья девочки благополучная и ранее в поле зрения органов опеки не попадала.