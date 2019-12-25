В Нефтеюганске поместили под стражу мужчину, который убил свою трехлетнюю дочь

Полиция Нефтеюганска заключила под стражу местного 34-летнего мужчину, который избил до смерти свою трехлетнюю дочь будучи пьяным. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

Подозреваемого обвиняют в двух преступлениях по двум уголовным статьям: «убийство малолетнего»и истязание, «причинение страданий путем систематических побоев в отношении несовершеннолетних».

Ему грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.

По версии следствия мужчина систематически избивал двух дочерей, четырехлетнюю и трехлетнюю. 21 декабря он избил последнюю по голове, и она умерла на следующий день.

Напомним, в Сургуте прошел очередной пикет против закона о профилактике домашнего насилия.