В ДТП на трассе в Нефтеюганском районе погиб человек

Сегодня около поселения Салым (Нефтеюганский район) на 602 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» произошло ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля, в котором один человек скончался. Информация об этом появилась на сайте УМВД Югры.

«По предварительной информации столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате произошедшего один человек погиб. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — заявили в ведомстве.

Напомним, что накануне под Сургутом в результате аварии сразу пять человек получили травмы.