​В Нефтеюганске пьяный отец избил свою дочь до смерти

Нефтеюганский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье убийство малолетнего. Разбирательство связано с сообщением, которое поступило правоохранителям накануне, 22 декабря. Труп трехлетней девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен в одной из квартир Нефтеюганска. По подозрению в совершении преступления уже задержан подозреваемый — отец ребенка. По предварительной информации, в момент убийства он был пьян.

«По версии следствия, вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своей квартире нанес множественные удары по голове и телу своей трехлетней дочери, которая скончалась на следующий день от полученных телесных повреждений», — поясняют сотрудники СК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела специалисты изучат условия, в которых проживала и воспитывалась девочка. Расследование контролирует аппарат следственного управления.