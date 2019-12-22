​СМИ: В Нефтеюганске обнаружили убитую трехлетнюю девочку

В одной из квартир Нефтеюганска обнаружили тело мертвой трехлетней девочки. Об этом сообщает местный городской портал «Это Юганск, детка» со ссылкой на слава главного врача станции скорой медицинской помощи Александра Мошкина и своих источников.

«По прибытию врачи диагностировали смерть трехлетней девочки. Предположительно, гибель наступила за 6 часов до того, как медики прибыли в квартиру»,– рассказал Мошкин.

Издание отмечает, что по подозрению в совершении тяжкого преступления в этот же день был задержан мужчина, который, предположительно, является отчимом девочки.

Источники портала заявляют, что на момент прибытия полиции в квартире находился еще одна девочка четырех лет. При осмотре медиками на ее теле были обнаружены гематомы. Ребенка госпитализировали в окружную Нефтеюганскую больницу.