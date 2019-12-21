В Нефтеюганске полицейского могут осудить за то, что он ездит на служебном транспорте по личным делам

В Нефтеюганске заместителя командира роты ДПС отдела МВД по Нефтеюганскому району Виталия Кожевина могут осудить за то, что он использует служебный транспорт в личных целях.

Сообщение об этом и видеозапись были опубликованы в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции».

Как сообщает "Знак", управление МВД по Югре начало проверку информации. Если она подтвердится, то полицейского ждет строгое взыскание по службе или даже уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Фото: 5-tv.ru