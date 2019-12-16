В Нефтеюганске на пенсионерку завели уголовное дело за кражу мяса

Полиция Нефтеюганска возбудила уголовное дело в отношении женщины 1952 года рождения за то, что она похитила у соседа тушу говядины. Стоимость украденного мяса составила семь тысяч рублей, что подходит под уголовную статью «Кража».

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, потерпевший 1988 года рождения заявил о пропаже мяса из общего лифта одного из домов 16а микрорайона. Женщине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ей грозит штраф до восьми тысяч рублей или обязательные работы на срок вплоть до 360 часов.