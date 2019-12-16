В Нефтеюганском районе водитель снегохода насмерть разбился о «КамАЗ»

В Нефтеюганском районе погиб 29-летний водитель снегохода, он врезался в припаркованный на обочине грузовик «КамАЗ». Происшествие случилось в минувшую субботу, 14 декабрая, на 615 километре федерального автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск». Об этом сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

За прошедшие выходные спасатели Югры выезжали на пять дорожно-транспортных происшествий. Помимо водителя снегохода, погибли еще два человека в аварии в поселке Приобье Октябрьского района.

Напомним, из-за участившихся ДТП на дорогах Югры теперь работают медики, а прокуратура Югры проверит качество работы ГИБДД и дорожных служб.