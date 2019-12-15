В Нефтеюганске мужчина, пытавшийся покончить с жизнью, рассказал о причинах, подтолкнувших его к этому

Сотрудник компании «Новомет» Анар Гашимов, который хотел на территории организации покончить с жизнью, рассказал о своих мотивах, подтолкнувших его к такому поступку. Интервью с ним появилось в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск».

«Я работаю в организации с 2015 года и не разу в мою сторону не было никаких претензий со стороны начальства. В июле я уехал в отпуск, а когда в сентябре вернулся в город, то на работе узнал, что меня обвиняют в краже кабеля», — рассказывает Анар.

По его словам, компания без всякой экспертизы подала на него иск на 165 тысяч рублей за хищение 194 метров кабеля. А после начала следствия его начали запугивать, а также просить дать ложные показания на других сотрудников предприятия.

С полной версией интервью вы можете ознакомиться тут

Напомним, что недавно в Нефтеюганске мужчина угрожал покончить с жизнью из-за травли начальством.