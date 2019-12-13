​В Нефтеюганском районе лоб в лоб столкнулись две лады

В Нефтеюганском районе на 708 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» произошло ДТП – столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2131» и «ВАЗ-21703».

По предварительным данным УМВД Югры, мужчина 49 лет, управляя автомобилем «ВАЗ-2131», выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21703», за рулем которой был молодой человек 21 года.

В результате аварии пострадали оба водителя два пассажира одного из авто.

Отметим, что за 12 декабря на территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 8 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения