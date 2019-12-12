В Нефтеюганске мужчина угрожал покончить с жизнью из-за травли начальством

В Нефтеюганске мужчина угрожал покончить с собой из-за своего начальства, предъявлявшего к нему ложные обвинения. Информация об этом появилась в городском паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск».

По информации сообщества, сотрудник организации, недовольный отношением руководства к себе, пошел на отчаянный шаг.

«Его хотят уволить не за что. На него повесили 11 барабанов (нефтегазовое оборудование), то чего он не делал», — заявил очевидец.

На видео можно услышать слова мужчины о том, что он ничего не крал.

«Я понимаю, что кто-то там может и ворует, но пусть их и сажают. Я этого не делал», — заявил он.

Отметим, что сотрудника компании от прыжка отговорили. Сейчас данным инцидентом занялась Нефтеюганская межрайонная прокуратура.

СИА-ПРЕСС связался с организацией «Новомет», но комментировать ситуацию корреспонденту агентства отказались.