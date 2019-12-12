В Нефтеюганском районе фура снесла легкий грузовик

Накануне утром, 11 декабря, в Нефтеюганском районе столкнулись два грузовика: легкий «Хино» и фура «Даф». От удара водитель «Хино» скончался на месте. ДТП случилось на 667 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск».

Как сообщает пресс-служба УМВД, водитель грузовика с полуприцепом «Даф» не учел погодные условия, потерял управления, вылетел на встречку и снес ударом японский «Хино». Водитель фуры госпитализирован с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность погибшего, а также разбираются в обстоятельствах аварии.