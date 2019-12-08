В Нефтеюганске обманутые дольщики вышли на митинг

Сегодня, 8 декабря, в Нефтеюганске дольщики строительной фирмы «Артель» вышли на митинг. О нем было объявлено в начале этой недели. Как сообщали организаторы, проведение акции согласовано с местной мэрией.

«Материнский капитал взяли, детей Без жилья оставили», «Администрации Нефтеюгаска — позор» и «Комарова, услышь нас», — такие плакаты принесли с собой участники. Судя по трансляции, которая ведётся в сообществе в соцсети «ВКонтакте», на митинг пришло порядка 30 человек, некоторые — с детьми.

«На митинг мы также пригласили депутатов городской думы, парламентов Югры и Тюменской области, мэра Нефтеюганска, губернатора Югры (письма мы им направили)», — было сказано в сообщении, опубликованном в городском паблике «Это Юганск, детка».

Напомним, что со слов дольщиков, начиная с весны 2018 года власти города и правительство ХМАО-Югры обещают им помочь в решении проблемы долгостроя в 16 микрорайоне Нефтеюганска. Однако с тех пор властями никаких мер предпринято не было.