В Нефтеюганске обманутые дольщики проведут согласованный митинг

В Нефтеюганске 8 декабря в 12.00 обманутые дольщики проведут митинг у кинотеатра «Юган». Информация об этом появилась в городском паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск».

«Мы, обманутые фирмой ООО «Артель» дольщики планируем провести протестный митинг. Соответствующее уведомление было подано в администрацию города. Согласование получено. На митинг мы также пригласили депутатов городской думы, парламентов Югры и Тюменской области, мэра Нефтеюганска, губернатора Югры (письма мы им направили)», — написано в сообщении.

По словам активистов, с весны 2018 года власти Нефтеюганска и правительство округа обещают помочь им с решением проблемы долгостроя многоквартирного дома в 16 микрорайоне, в который люди вложились более пяти лет назад. Однако, дальше слов дело так и не пошло. Стройка сегодня «мертва».

СИА-ПРЕСС попытался связаться с строительной фирмой ООО «Артель» для выяснения подробностей, но на звонки редакции никто не ответил.