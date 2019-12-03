В Нефтеюганском районе после ДТП с фурой погиб человек

Накануне в Нефтеюганском районе на втором километре автодороги «подъезд к станции Островная» произошла авария с летальным исходом.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: «КамАЗ» под управлением мужчины 1969 года рождения и «КИА» под управлением мужчины 1966 год рождения В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «КИА» от полученных травм скончался на месте происшествия, а пассажир, женщина 1971 года рождения, получила травмы», — заявили в УМВД Югры.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и еще 13 получили травмы.