​«Почта России» накажет сотрудника из Нефтеюганска, который кидал посылки

Управление федеральной почтовой связи примет меры в адрес сотрудников, которые при разгрузке закидывали посылки в окно отделения. Меры связаны с инцидентом, который произошел накануне, 27 ноября, в Нефтеюганске. В сети было опубликовано видео, где работник «Почты России» неаккуратно вытаскивал полученный груз. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение порядка приема отправлений грозит начальнику отделения и водителю. Кроме того, с сотрудниками будет проведен дополнительный инструктаж по вопросам соблюдения требований правил обмена почты.

«Управление федеральной почтовой связи ХМАО-Югры сообщает, что по факту ненадлежащей разгрузки в отделении связи № 628307 г. Нефтеюганск, расположенного по адресу 8А мкр., д. 31, назначена служебная проверка. Стоит отметить, что в мешках перевозится только письменная корреспонденция и мелкие пакеты в мягкой упаковке, которые не могут быть повреждены при падении, поскольку в мягкой упаковке пересылаются текстильные изделия. Также на кадрах запечатлена разгрузка газет и журналов в коробках», — отметили специалисты компании.

Также они напомнили, что по вопросам, связанным с качеством обслуживания в отделениях почтовой связи можно обратиться по телефону: 8 3462 28-57-74