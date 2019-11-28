Под Нефтеюганском «Лада» попала под колеса грузовика, водитель погиб

Накануне, 27 ноября, в 17 вечера под Нефтеюганском «Лада Ларгус» попала под грузовик «Ман», водитель легковушки, мужчина 1981 года рождения, скончался на месте.

Как сообщает пресс-служба УМВД Югры, ДТП произошло на 12 километре автодороги Нефтеюганск - Сургут. Виновником аварии предварительно признан погибший. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Хендаем». От удара «Ладу» выкинуло под колеса грузовика. Водитель погиб на месте. Другие участники аварии не пострадали.

Напомним, в тот же день в Сургуте женщина за рулем потеряла сознание и попала в ДТП.