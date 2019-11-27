​Жители Нефтеюганска пожаловались на сотрудников «Почты России», которые швыряют посылки

Жители Нефтеюганска делятся в соцсетях видео, где сотрудник «Почты России» неаккуратно выгружает посылки. Грузчик зашвыривает в окно офиса грузы. Ролик, по словам автора, снят у отделения почты, расположенного в 8а микрорайоне у дома 31.

В комментариях к посту жители разделились в оценке данного случая — часть заявили, что кидать посылки неприемлемо, а некоторые, говорят, что инцидент не заслуживает внимания, так как скорее всего груз не был хрупким.

Получить комментарий у официальных представителей «Почты России» корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось — в пресс-службе организации не ответили на телефонный звонок. В адрес компании было направленно электронное письмо.