В Нефтеюганском районе работодатель задолжал сотрудникам 74 миллиона рублей

В Нефтеюганском районе четыре организации, входящие в группу компаний IDS-Group, задолжали 1763 сотрудникам зарплату на более 74 миллионов рублей. Такой долг накопился всего за месяц с сентября по октябрь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по ХМАО.

Нарушения выявила Нефтеюганская межрайонная прокуратура при проверке трудового законодательства. После этого президенту ООО «АйДиЭс Менеджмент» межрайонный прокурор внес представление о том, чтобы устранить правонарушения и выплатить долг сотрудникам. Представление было удовлетворено, люди получили обещанные деньги.