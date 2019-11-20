Нефтеюганск перейдет на раздельный сбор отходов к концу 2021 года

Нефтеюганск и Нефтеюганский район перейдут на раздельной сбор отходов к концу 2021 года. Об этом сообщает региональный мусорный оператор "Югра-Экология".

Система сбора мусора будет заключаться в раздельном накоплении отходов двух типов: органических (они же "влажные") и смешанных сухих. До конца 2021 года Нефтеюганск и район закупят 1714 контейнеров этих типов.

Нефтеюганский район станет первым муниципалитетом Югры, в котором будет введен раздельный сбор мусора. В остальном автономном округе достижение федерального проекта планируется только к 2024 году.

Региональный оператор отмечает, что до 2023 года югорским муниципалитетам можно использовать старые контейнеры, но затем подрядчиков обяжут сортироваться мусор на стекло, металл, бумагу и пластик.