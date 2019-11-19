​В Нефтеюганске сотни жителей остались без тепла в сильные морозы

Жители домов 7 и 8 в 16 микрорайоне Нефтеюганска остались без отопления, когда температура за окном ниже 20 градусов мороза. Об этом горожане сообщили в соцсетях. «Актированные дни, большинство детей дома, а отопления нет. Батареи остывают. ЕДДС поясняет, что прорыв теплосетей, но, когда будут устранены неполадки, не говорят», — пишут пользователи.

В администрации Нефтеюганска подтвердили, что отсутствие тепла связано с аварией — в Югансктранстеплосервис произошел прорыв на сетях. Чиновники заявили, что сейчас аварию устранили. «Ведутся работы по подаче тепла в дома № 7 и 8 в 16 микрорайоне», — заявили специалисты.