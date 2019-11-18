​Мужчина в Нефтеюганске ограбил женщину и запер ее в квартире

Нефтеюганский межрайонный прокурор обвиняет мужчину в разбое и незаконном лишении свободы человека. По версии следствия, горожанин преследовал незнакомую женщину, и, зайдя вместе с ней в подъезд ее дома, стал угрожать ножом, чтобы попасть в квартиру и забрать у жертвы деньги. После того как мужчина попал в жилище потерпевшей, он потребовал мобильный телефон и ключи от дома, чтобы та не смогла вызвать полицию. Так злоумышленник продержал женщину семь часов, а потом просто сбежал.

Сейчас уголовное дело нефтеюганца направлено в суд, а сам обвиняемых содержится под стражей.