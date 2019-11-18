​В Нефтеюганске из горящего дома спасли пятерых горожан

Ночью 17 ноября в Нефтеюганске загорелся девятиэтажный дом. Часть жители оказалась заперта в своих квартирах – из-за сильного задымления они не могли покинуть здание. Эвакуировать их удалось только при помощи спасателей.

По данным пресс-службы МЧС Югры, возгорание произошло на пятом этаже. Из здания самостоятельно выбраться смогли только 20 человек, еще семерых разбудили спасатели.

Чуть позже в здании были обнаружены четыре взрослых человек и один ребенок, которые не могли спастись из-за задымления. Используя средства защиты органов дыхания пожарные вывели людей на улицу.

Во время происшествия никто не получил серьезных травм. Причины пожара устанавливаются.