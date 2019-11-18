​Бизнесмен из Нефтеюганска задолжал сотрудникам почти пять миллионов рублей

Двадцать три сотрудникам компании ООО «Юганский научно-исследовательский и проектный институт» остались без зарплаты. Общая сумма задолженности перед работниками составила 4,8 миллиона рублей.

В связи с этим Нефтеюганским межрайонным следственным отделом было заведено уголовное дело на директора предприятия по экономике и финансам.

В ведомстве отмечают, что «денежные средства на счетах фирмы имелись, но они направлялись на иные цели».

На данный момент проблема решена практически полностью.

«Благодаря принятым следствием мерам основная часть задолженности на сумму 4 миллиона 300 тысяч рублей погашена. Оставшаяся часть денежных средств будет выплачена работникам в рамках конкурсного производства, поскольку предприятие находится в стадии банкротства», – заявляют в пресс-службе СК РФ по Югре.

Мужчине грозит тюремный срок до трех лет.