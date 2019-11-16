В Нефтеюганске предлагают запретить продажу алкоголя в праздничные дни

В Нефтеюганске обсуждается вопрос запрета продажи алкоголя в праздничные дни. На сайте муниципалитета проходит опрос жителей города.

В нем нефтеюганцам предлагают выбрать, в какие праздники они хотели бы, чтобы был введен запрет. Или же проголосовать против инициативы.

На момент публикации свое мнение высказали 334 человека.

Лидером по числу отданных голосов стал вариант «против указанного запрета в любые дни» — 50 процентов от общего числа. На втором месте вариант запрета продажи алкоголя в День города (32 процента). Также голоса набирают такие праздники, как Всероссийский день трезвости, «Выпускной бал» и 1 сентября.

Фото: vesti.kg