Пожарные Нефтеюганска спасли 14-летнюю девушку из горящей пятиэтажки

Накануне, 13 ноября, в Нефтеюганске горела квартира в пятиэтажке во втором микрорайоне. Прибыв на место, пожарные эвакуировали 18 человек, а также спасли 14-летнюю девушку. Как сообщили СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС Югры, она растерялась, когда в соседней квартире начался пожар, и ей потребовалась помощь, чтобы выбраться на улицу.

Диспетчер получил сообщение об огне на третьем этаже жилого дома в 19.28 вечера. Через 15 минут огнеборцы уже ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. Сотрудники дознания МЧС России сейчас устанавливают причины пожара.