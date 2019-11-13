В пожаре под Нефтеюганском погибли 200 коров

Накануне ночью, с 11 на 12 ноября, в сельском поселении Сингапай в пожаре погибли 200 коров – горело крестьянско-фермерское хозяйство на улице Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба "Центроспас-Югория".

Вызов поступил диспетчеру в 22.45 ночи. Огнеборцы прибыли через десять минут и увидели, как горит здание для содержания скота. Пожар был ликвидирован спустя час силами 22 человек. Причину возгорания и причиненный ущерб устанавливают дознаватели МЧС. Предварительно, случились неполадки с электропроводкой или электроприборами.

Напомним, в том же пожаре пожарные спасли трех лошадей и двух жеребят. Среди людей пострадавших нет.