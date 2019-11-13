​Хакера из Нефтеюганска, укравшего данные 150 тысяч людей по всему миру экстрадировали из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова, задержанного Израильскими спецслужбами в 2015 году по обвинению в мошенничестве с кредитными картами, экстрадировали в США. Об этом заявили ряд федеральных СМИ.

Как стало известно позже, свое детство Алексей провел в Нефтеюганске, а после окончания школы переехал в Санкт-Петербург.

Согласно заявлению Минюста США, Бурков якобы управлял веб-сайтом под названием Cardplanet, на котором продавались номера украденных дебетовых и кредитных платежных карт. Многие карты, выставленные на продажу, принадлежали гражданам США. Похищенные данные, проданные на сайте Буркова, привели к мошенническим покупкам на сумму более 20 млн долларов.