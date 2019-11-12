Под Нефтеюганском пожарные спасли лошадей и жеребят из огня

Накануне в Нефтеюганском районе пожарные спасли трех лошадей и двух жеребят из огня – горело крестьянско-фермерское хозяйство под сельским поселением Сингайпай. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе МЧС Югры.

Вызов поступил диспетчеру в 22.45 ночи. Спасатели прибыли через десять минут и увидели горящее одноэтажное здание для содержания скота. Пожар удалось ликвидировать спустя час силами 22 человек личного состава.

Сейчас дознаватели выясняют число погибших животных. Предварительной причиной возгорания названы неполадки с электроприборами. Среди людей пострадавших нет.